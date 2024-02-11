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17:15, 11 февраля 2024Силовые структуры

Свидание с незнакомцем закончилось для россиянки расчленением

Астраханца подозревают в расчленении женщины с сайта знакомств

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Астрахани задержан житель области, которого подозревают в расправе над 46-летней женщиной и в ее дальнейшем расчленении. Пара встретилась в интернете, однако, как сообщает РИА Новости со ссылкой на областное Следственное управление Следственного комитета, личное свидание закончилось расчленением.

Астраханка пропала еще 5 февраля, уйдя из дома на встречу с незнакомцем вечером. О ее исчезновении полицейским рассказала дочь. После того, как к делу подключились силовики, его удалось достаточно быстро распутать.

По мнению следователей, жертва познакомилась с мужчиной на сайте знакомств. Он пригласил ее к себе домой, однако там между ними произошел конфликт — хозяин квартиры признался, что ранее был судим за лишение жизни другого человека. Во время ссоры астраханец ударил женщину ножом в шею, после чего расчленил тело и выбросил его в мусорный бак. Теперь он заключен под стражу.

В Ленинградской области 63-летний пенсионер из Выборга предстанет перед судом за расправу над 39-летним сыном. Он признался, что во время ссоры нанес ему множество ударов ножом. Чтобы скрыть преступление, пенсионер расчленил потерпевшего в ванной, после чего в полиэтиленовых пакетах отвез за 40 километров от дома и выбросил в реку.

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      Олег Давыдов
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