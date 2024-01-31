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20:06, 31 января 2024Силовые структуры

Российский пенсионер признался в расчленении сына

В Ленобласти перед судом предстанет пенсионер, признавшийся в расчленении сына

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Ленинградской области 63-летний пенсионер из Выборга предстанет перед судом за расправу над сыном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, ночью 17 октября 2023 года фигурант поссорился с 39-летним сыном и нанес ему множество ударов ножом. Чтобы скрыть преступление, пенсионер расчленил потерпевшего в ванной, после чего в полиэтиленовых пакетах отвез за 40 километров от дома и выбросил в реку.

Фрагменты тела обнаружили 18 октября в реке Перовка, проходящей рядом с трассой «Скандинавия».

Пенсионер признал вину. По словам мужчины, во время конфликта сын бросился на него с угрозами, а он по инерции двинулся вперед. В это время в руке пенсионера был нож.

Ранее сообщалось, что суд в Челябинске приговорил к девяти годам колонии общего режима 45-летнюю местную жительницу, расправившуюся с сожителем и хранившую его тело в пакетах на балконе.

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      Анна Габай
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