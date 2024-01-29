Хранившей на балконе тело сожителя россиянке вынесли приговор

Жительнице Челябинска, хранившей тело сожителя на балконе, дали 9 лет колонии

Суд в Челябинске приговорил к девяти годам колонии общего режима 45-летнюю местную жительницу, расправившуюся с сожителем и хранившую его тело в пакетах на балконе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Женщину признали виновной по части 1 статьи 105 УК РФ. Кроме того, суд взыскал с нее 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу матери потерпевшего.

В суде установили, что в один из дней с 29 ноября 2022 года по 5 января 2023 года у подсудимой, находящейся в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт с сожителем в квартире по улице Пети Калмыкова. Во время ссоры она нанесла мужчине не менее 16 ударов молотком по голове, а затем, желая скрыть следы преступления, расчленила тело и поместила его в пакеты. Затем женщина вынесла эти пакеты на балкон квартиры, где хранила до момента обнаружения сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее житель Магадана расправился со своим знакомым с помощью металлической трубы и спрятал его тело на балконе.