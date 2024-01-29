Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:56, 29 января 2024Силовые структуры

Хранившей на балконе тело сожителя россиянке вынесли приговор

Жительнице Челябинска, хранившей тело сожителя на балконе, дали 9 лет колонии

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Суд в Челябинске приговорил к девяти годам колонии общего режима 45-летнюю местную жительницу, расправившуюся с сожителем и хранившую его тело в пакетах на балконе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Женщину признали виновной по части 1 статьи 105 УК РФ. Кроме того, суд взыскал с нее 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу матери потерпевшего.

В суде установили, что в один из дней с 29 ноября 2022 года по 5 января 2023 года у подсудимой, находящейся в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт с сожителем в квартире по улице Пети Калмыкова. Во время ссоры она нанесла мужчине не менее 16 ударов молотком по голове, а затем, желая скрыть следы преступления, расчленила тело и поместила его в пакеты. Затем женщина вынесла эти пакеты на балкон квартиры, где хранила до момента обнаружения сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее житель Магадана расправился со своим знакомым с помощью металлической трубы и спрятал его тело на балконе.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Фигуристку Валиеву дисквалифицировали за допинг. Сборную России могут лишить золота группового турнира Олимпиады-2022

      В Париже протестующие фермеры на тракторах начали блокировать шоссе

      Путин и Лукашенко утвердили план развития Союзного государства

      Украина второй раз за сутки нанесла удар по российскому региону

      Власти прокомментировали напугавшие жителей российского города яркие вспышки

      Военный эксперт допустил размещение ядерного оружия США в Польше

      Участница шоу талантов сыграла вагиной на флейте вверх ногами

      Украинца нашли без признаков жизни в Таиланде при загадочных обстоятельствах

      Украина внедрила сотни стандартов НАТО

      Винер увидела заговор в наказании Валиевой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше