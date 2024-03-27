В Ростове-на-Дону арестовали членов экстремистской ячейки «Алля-Аят»

Суд арестовал организатора и троих участников экстремистской ячейки «Алля-Аят»

В Ростове-на-Дону Ленинский районный суд арестовал на два месяца организатора и троих участников экстремистской ячейки «Алля-Аят» (запрещена в России), вербовавших людей в свои ряды. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что члены ячейки вербовали в свои ряды местных жителей под зарубежным кураторством. Одна участница, Екатерина Козадаева, отправлена под домашний арест.

«Суд постановил избрать меру пресечения (…) Ларисе Изюмовой, Владимиру Коломыцеву, Сергею Моисееву, Флюзе Стрелецкой в виде заключения под стражу по 24 мая включительно», — заявил судья.

Ранее Самарское отделение религиозной группы «Алля-Аят», члены который проповедовали лечение «длительным рассматриванием солнца» и «специальными чаями», признали экстремистским.