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22:29, 27 марта 2024Силовые структуры

В Ростове-на-Дону арестовали членов экстремистской ячейки «Алля-Аят»

Суд арестовал организатора и троих участников экстремистской ячейки «Алля-Аят»

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В Ростове-на-Дону Ленинский районный суд арестовал на два месяца организатора и троих участников экстремистской ячейки «Алля-Аят» (запрещена в России), вербовавших людей в свои ряды. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что члены ячейки вербовали в свои ряды местных жителей под зарубежным кураторством. Одна участница, Екатерина Козадаева, отправлена под домашний арест.

«Суд постановил избрать меру пресечения (…) Ларисе Изюмовой, Владимиру Коломыцеву, Сергею Моисееву, Флюзе Стрелецкой в виде заключения под стражу по 24 мая включительно», — заявил судья.

Ранее Самарское отделение религиозной группы «Алля-Аят», члены который проповедовали лечение «длительным рассматриванием солнца» и «специальными чаями», признали экстремистским.

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      Юлия Мискевич
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