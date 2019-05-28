Долго рассматривавших солнце сектантов признали экстремистами

Самарское отделение религиозной группы «Алля-Аят» («Элле-Аят»), члены который проповедовали лечение «длительным рассматриванием солнца» и «специальными чаями», признали экстремистским. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте местного областного суда.

В частности, в карточке дела указано, что иск региональной прокуратуры о запрете деятельности местной религиозной организации, не являющейся юридическим лицом, был удовлетворен.

Как рассказали «Новой газете» в надзорном ведомстве, истец счел «Алля-Аят» опасной для местных жителей после того, как несколько тяжелобольных ее последователей отказались от помощи медиков и умерли.

Кроме того, по информации издания, на собраниях группы распространялись журналы «Звезда Селенной», которые с 2013 года находятся в списке экстремистских материалов.

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В январе сообщалось, что сотрудники Росгвардии и ФСБ освободили около 50 жителей Новокузнецка, незаконно удерживаемых в четырех реабилитационных центрах города. По данным следствия, вместо оказания медицинской помощи у пациентов отнимали паспорта и мобильные телефоны и под угрозой лишения еды и сна вымогали пожертвования. Кроме того, людей заставляли «проходить обязательное религиозное обучение».

19 декабря 2017 года стало известно, что московские следователи возбудили уголовное дело против местного отделения религиозной группы — как уточнялось, речь шла именно об «Алля-Аят». На семинарах создатели секты призывали слушателей отказаться от традиционных форм лечения и приема лекарственных средств. Одна из участниц группы скончалась.

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