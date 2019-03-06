Кремль прокомментировал задержание американцев-мормонов в России

В Кремле не располагают данными о том, что в Новороссийске (Краснодарский край) были задержаны два американских последователя религиозной организации мормонов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает в среду, 6 марта, «Интерфакс».

«У меня нет такой информации», — заявил официальный представитель Кремля, комментируя сообщения зарубежных СМИ о задержании двух мормонов — граждан США.

Песков посоветовал журналистам за более подробной информацией обратиться в «соответствующие органы».

5 марта телеканал ABC4 News сообщил о том, что в Новороссийске задержаны два американских гражданина — мормона, занимающихся волонтерской деятельностью. Когда именно произошло задержание, не уточняется.

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«Мы благодарны за то, что эти молодые люди, как сообщается, находятся в хороших условиях и с ними нормально обращаются, но нас беспокоят обстоятельства, связанные с их задержанием», — подчеркнул представитель церкви Эрик Хоккинс. Он также рассказал о том, что задержанные смогли пообщаться со своими родителями. В организации намерены продолжить работу с местными властями по «скорейшему освобождению» американцев.

Мормоны — крупнейшая ветвь религиозного Движения святых последних дней, зародившегося в США. Больше всего мормонов — 62 процента — проживают в штате Юта. Традиционно они ведут довольно замкнутый образ жизни. Секта традиционно придерживается патриархальных отношений.

Мормонская церковь официально зарегистрирована в Краснодарском крае.

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