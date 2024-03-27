В Венгрии разгорелся скандал о коррупции на высшем уровне

Politico: «враг» Орбана опубликовал архивную запись о коррупции на высшем уровне

«Враг» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, экс-чиновник правящей партии «Фидес» Петер Мадьяр опубликовал архивную запись, на которой его бывшая жена, которая недавно ушла в отставку с поста министра юстиции страны, Юдит Варга обвиняет членов ближайшего окружения премьера в коррупционном скандале. Об этом сообщает Politico.

По словам Мадьяра, двухминутная запись, записанная в прошлом году, доказывает, что глава кабинета венгерского премьера Антал Роган подделывал документы, связанные с коррупционным делом с участием бывшего государственного секретаря в Министерстве юстиции Пала Вельнера, который ушел в отставку в 2021 году после обвинений прокуратуры в получении взятки.

«Это показывает, что система правосудия находится под политическим влиянием, что ключевые фигуры вмешивались в расследования и что Варга знала об этом», — отметила депутат Европарламента и оппозиционный политик Каталин Чех.

Представитель венгерского правительства Золтан Ковач отверг претензии Мадьяра, обвинив бывшего чиновника «Фидес» в преследовании своей бывшей жены. Сама Варга опубликовала заявление в соцсетях, в котором заявила, что потрясена публикацией Мадьяром записи, обвинив его в шантаже и домашнем насилии.

Ранее член Европарламента от Италии Джанантонио да Ре заявил о росте коррупции внутри Евросоюза и огромных различиях между государствами-членами в показателях коррумпированности, например, между такими странами, как Дания, и такими, как Венгрия.