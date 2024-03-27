Владельцы «Крокуса» пожертвовали миллионы пострадавшим в теракте

Семья Агаларовых пожертвовала 100 миллионов рублей пострадавшим в «Крокусе»

Владелец Crocus Group Араз Агаларов и его сын президент Agalarov Development, певец Эмин Агаларов пожертвовали 100 миллионов рублей пострадавшим во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Отмечается, что на оказание помощи также будут направлены средства Фонда культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева.

Ранее сообщалось, что певец Александр Малинин направит прибыль от предстоящего концерта в Екатеринбурге пострадавшим в «Крокусе». «В Екатеринбурге у нас самый дорогой концерт в туре, поэтому решили перевести полную сумму гонорара именно с него», — сказал артист.