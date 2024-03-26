Малинин направит прибыль от самого дорогого концерта пострадавшим в «Крокусе»

Певец Малинин направит деньги пострадавшим во время теракта в «Крокусе»

Певец Александр Малинин направит прибыль от предстоящего концерта в Екатеринбурге пострадавшим во время теракта в «Крокус Сити Холле». Его слова приводит «КП-Екатеринбург».

Мероприятие запланировано на 6 апреля. «В Екатеринбурге у нас самый дорогой концерт в туре, поэтому решили перевести полную сумму гонорара именно с него. Сейчас особенно важно, чтобы все добрые люди объединились, были вместе и помогали», — сказал артист, отметив, что «зло нужно побеждать только добрыми делами».

Отмечается также, что выступление исполнителя состоится с усилением мер безопасности.

Ранее сообщалось, что российский исполнитель SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) перевел пять миллионов рублей пострадавшим во время теракта в «Крокус Сити Холле».

Вечером 22 марта на концертной площадке «Крокус Сити Холл» перед началом выступления группы «Пикник» произошел теракт. Несколько человек ворвались в здание и открыли стрельбу.