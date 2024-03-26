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20:25, 26 марта 2024Культура

Малинин направит прибыль от самого дорогого концерта пострадавшим в «Крокусе»

Певец Малинин направит деньги пострадавшим во время теракта в «Крокусе»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»
Александр Малинин

Александр Малинин. Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Певец Александр Малинин направит прибыль от предстоящего концерта в Екатеринбурге пострадавшим во время теракта в «Крокус Сити Холле». Его слова приводит «КП-Екатеринбург».

Мероприятие запланировано на 6 апреля. «В Екатеринбурге у нас самый дорогой концерт в туре, поэтому решили перевести полную сумму гонорара именно с него. Сейчас особенно важно, чтобы все добрые люди объединились, были вместе и помогали», — сказал артист, отметив, что «зло нужно побеждать только добрыми делами».

Отмечается также, что выступление исполнителя состоится с усилением мер безопасности.

Ранее сообщалось, что российский исполнитель SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) перевел пять миллионов рублей пострадавшим во время теракта в «Крокус Сити Холле».

Вечером 22 марта на концертной площадке «Крокус Сити Холл» перед началом выступления группы «Пикник» произошел теракт. Несколько человек ворвались в здание и открыли стрельбу.

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      Варвара Кошечкина
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