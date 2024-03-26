SHAMAN перевел пять миллионов рублей пострадавшим в теракте в «Крокусе»

SHAMAN заявил, что не отказывался помочь пострадавшим в теракте в «Крокусе»

Российский исполнитель SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) перевел 5 миллионов рублей пострадавшим и близким погибших в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом «Газете.Ru» сообщил представитель певца Антон Коробков-Землянский.

Менеджер артиста опроверг опубликованную в сети информацию, что SHAMAN передумал и отказался оказывать материальную помощь. Он назвал фейками и массовыми вбросами соответствующие сообщения, якобы отправленные певцом поклонникам.

«Прошу не обращать внимания на всевозможные провокации, вбросы и фейки. Кто-то в такой момент пытается спекулировать на трагедии. Бог им судья», — прокомментировал ситуацию SHAMAN в своем Telegram-канале. Он также опубликовал скриншот денежного перевода в организацию «Российский Красный Крест».

Ранее SHAMAN заявил о готовности оплатить похороны погибших при теракте.

В пятницу, 22 марта, несколько вооруженных мужчин открыли стрельбу по посетителям «Крокус Сити Холла», а затем подожгли помещение. В результате теракта погибли 139 человек, ранения и травмы различной степени тяжести получили 182 человека.