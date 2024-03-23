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03:05, 23 марта 2024Культура

SHAMAN заявил о готовности оплатить похороны погибших в «Крокусе»

SHAMAN заявил о готовности оплатить похороны погибших при теракте в «Крокусе»
СюжетСтрельба в Москве

Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Российский певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) предложил свою помощь пострадавшим при стрельбе в «Крокус Сити Холле» под Москвой. Об этом он написал в своем Telegram.

«Я готов оплатить похороны каждого невинно погибшего, а также лечение и реабилитацию каждого пострадавшего в этой ужасной трагедии», — указал исполнитель. Он также отметил, что «все мы — одна большая семья».

«Родные, любые беды и напасти всегда сплачивали нашу страну, делали Россию крепче и сильнее», — заключил SHAMAN.

22 марта Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что неизвестные начали стрелять по посетителям «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске. Уже известно, что, по предварительным данным, 70 человек спасти при теракте не смогли.

Минздрав Подмосковья также обнародовал список 145 пострадавших, в том числе детей. В ведомстве отмечали, что среди госпитализированных девять человек находятся в крайне тяжелом состоянии. Большинство доставленных в больницы людей имеют огнестрельные ранения, переломы, ожоги и отравление после возгорания.

Полиция объявила в розыск два автомобиля, на которых передвигались террористы. Также появилась первая информация об атаковавших концертный зал — это молодые люди, славяне, выше среднего роста. В момент нападения они могли использовать накладные бороды и были одеты в военную одежду, включая высокие сапоги-берцы.

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      Варвара Кошечкина
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