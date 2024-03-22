В розыск объявлен еще один автомобиль с террористами из «Крокус Сити Холла»

Baza: силовики ищут второй автомобиль Renault с террористами

Начало событий в новости Спецслужбы начали поиск принадлежавшего террористам из «Крокус Сити Холла» авто

Силовики начали поиск второго автомобиля, на котором скрылись террористы, напавшие на «Крокус Сити Холл», сообщает Baza.

По данным издания, правоохранителям Москвы, области и соседних регионов передана ориентировка на машину марки Renault Fluence серого цвета.

Ранее сообщалось, что напавшие на концертный зал находятся в Renault Symbol белого цвета с темной крышей, на котором установлены регистрационные номера Тверской области, скорее всего, фальшивые.

Неизвестные устроили стрельбу по посетителям концертного зала вечером 22 марта. Предварительно, нападавших было не меньше пяти. Погибло 40 человек, свыше 140 пострадали.