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22:58, 22 марта 2024Силовые структуры

Спецслужбы начали поиск принадлежавшего террористам из «Крокус Сити Холла» авто

Силовики ищут белый седан, в котором могли уехать стрелки из «Крокус Сити Холла»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российские спецслужбы начали поиск белого седана, на котором могли скрыться террористы, устроившие стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает Baza.

В автомобиле могут находиться несколько вооруженных мужчин в камуфляжных костюмах зеленого цвета. На территории Подмосковья выставлено большое количество постов с сотрудниками силовых структур, уточняет издание.

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