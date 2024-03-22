На место теракта в «Крокус Сити Холле» прибыл министр внутренних дел

Глава МВД Колокольцев приехал на место теракта в «Крокус Сити Холле»

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев прибыл на место террористического акта в «Крокус Сити Холле». Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Уточняется, что глава МВД получает доклады об обстановке в режиме реального времени прямо на месте происшествия.

Ранее стало известно о задержании одного из подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.

Известно, что злоумышленники открыли стрельбу по находившимся в здании концертного зала вечером 22 марта. Предварительно, террористов было не меньше пяти. Возбуждено уголовное дело.

