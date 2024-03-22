Стало известно о задержании одного из подозреваемых в совершении теракта

Предварительно, один из подозреваемых в совершении теракта в «Крокусе» задержан

Предварительно, один из подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске задержан. Об этом сообщает Mash.

Вечером 22 марта группа неизвестных в камуфляже открыла прицельную стрельбу по посетителям концертного зала «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Сообщалось минимум о пяти террористах, вооруженных автоматами. Очевидцы описали их как мужчин с бородами в бронежилетах. Помимо этого, в здании произошел взрыв, и начался пожар.