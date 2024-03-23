Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:56, 23 марта 2024Россия

«Молодые люди, славяне». Раскрыты первые данные о террористах, напавших на «Крокус Сити Холл»

Опубликованы первые фотографии подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле»
ЦиклТеракт в «Крокус Сити Холле»:

Фото: Telegram-канал SHOT

Появилась первая информация о террористах, атаковавших Крокус Сити Холл в подмосковном Красногорске. По информации «Коммерсанта», террористы — молодые люди, славяне, выше среднего роста. Не исключена их принадлежность к «Русскому добровольческому корпусу» (РДК, террористическая организация запрещена в России).

Во время нападения преступники могли использовать накладные бороды и усы. Преступники были одеты в военную одежду, включая высокие сапоги-берцы. При этом, утверждает издание, их подготовка говорит о боевом или страйкбольном опыте.

Позднее появилось первое фото террористов. На снимке, сделанном, предположительно, камерой системы видеонаблюдения, видно двух мужчин, сидящих в автомобиле.

Материалы по теме:
«Это насилие направлено против всех» Терроризм остается большой проблемой для всего мира. Что мешает с ним бороться?
«Это насилие направлено против всех»Терроризм остается большой проблемой для всего мира. Что мешает с ним бороться?
11 марта 2024
«Подожгли зал и стреляли из автоматов» В «Крокус Сити Холле» погибли 40 человек. Что говорят очевидцы атаки террористов?
«Подожгли зал и стреляли из автоматов»В «Крокус Сити Холле» погибли 40 человек. Что говорят очевидцы атаки террористов?
Сегодня

Baza сообщила, что один из преступников может быть ранен.

Полиция ведет розыск двух автомобилей

Полиция объявила в розыск два автомобиля, на которых передвигались террористы, напавшие на «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Правоохранителям Москвы, области и соседних регионов передана ориентировка на машину марки Renault Fluence серого цвета.

Кроме того, разыскивается белый Renault Symbol с темной крышей. На автомобиле установлены регистрационные номера Тверской области, предположительно, фальшивые.

Материалы по теме:
«Братья по джихаду» Как появилась главная террористическая организация исламского мира и почему ее терпят на Западе?
«Братья по джихаду»Как появилась главная террористическая организация исламского мира и почему ее терпят на Западе?
23 августа 2023
Волки-одиночки. Как выглядят современные террористы и почему их так сложно вычислить и остановить?
Волки-одиночки.Как выглядят современные террористы и почему их так сложно вычислить и остановить?
27 февраля 2024

На территории Подмосковья выставлено большое количество постов с сотрудниками силовых структур. Инспекторам ДПС приказали организовать огневую поддержку при досмотре машин. По тревоге подняты ОМОН и СОБР.

В причастности к теракту «признались» исламисты и Украина

В сети появилось видео, на котором секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов косвенно подтвердил причастность Киева к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле». Кадры публикует телеканал «Звезда». «Весело сегодня в Москве? Я считаю, что очень весело. Хочется верить, что такое веселье мы будем им устраивать чаще. Все-таки "братский" народ, а родственников нужно чаще радовать и чаще к ним в гости ходить. Значит, будем ходить», — сказал он. Подлинность этого видео не подтверждена.

Также появилась информация о причастности к теракту экстремистов из «Исламского государства» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация). Также выяснилось, что разведка США предупреждала российскую сторону о том, что исламисты планируют совершить теракты в России. Данные об этом поступали с ноября 2023 года, однако неизвестно, стали ли они основанием для публикации американским посольством в Москве предупреждения о террористической угрозе 7 марта.

Материалы по теме:
«Братья по джихаду» Как появилась главная террористическая организация исламского мира и почему ее терпят на Западе?
«Братья по джихаду»Как появилась главная террористическая организация исламского мира и почему ее терпят на Западе?
23 августа 2023
Волки-одиночки. Как выглядят современные террористы и почему их так сложно вычислить и остановить?
Волки-одиночки.Как выглядят современные террористы и почему их так сложно вычислить и остановить?
27 февраля 2024

Член Общественной палаты Александр Малькевич предупредил, что в мессенджерах могут начать распространяться фейки. Наиболее вероятное появление недостоверной информации о новых ЧП возможно в домовых чатах, в сообществах школ и детских садов. Также, предупредил эксперт, не исключена попытка подделок сообщений оперативного штаба. «Враг будет предпринимать попытки информационных атак, которые всегда сопровождают теракты», — пояснил Малькевич. В связи с этим он призвал доверять федеральным СМИ и проверенным источникам.

В теракте пострадали 145 человек

Вечером 22 марта Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что группа неизвестных в камуфляже открыла стрельбу по посетителям «Крокус Сити Холла». В результате теракта, по предварительным данным, 40 человек спасти не удалось.

Минздрав Подмосковья опубликовал список из 145 пострадавших. Среди них семеро детей. В ведомстве уточнили, что среди госпитализированных девять человек находятся в крайне тяжелом состоянии. Большинство доставленных в больницы людей огнестрельные ранения, переломы, ожоги и отравления продуктами горения.

Центр крови Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России объявил о приеме доноров в столице с 8:30 утра 23 марта. При этом врачи заверили, что запасов крови и ее компонентов для пострадавших в теракте достаточно.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить

      Теракт в «Крокус Сити Холле»: террористы расстреляли десятки людей. Главное о трагедии

      «Подожгли зал и стреляли из автоматов»

      В «Крокус Сити Холле» погибли 40 человек. Что говорят очевидцы атаки террористов?

      Люди в камуфляже открыли стрельбу из автоматов в Crocus City Hall. Что известно о нападении с десятками жертв и раненых?

      Террористы расстреляли десятки людей в «Крокус Сити Холле». Что говорят о теракте в России и мире?

      Еще материалы цикла
      Последние новости

      «Молодые люди, славяне». Раскрыты первые данные о террористах, напавших на «Крокус Сити Холл»

      Теракт в «Крокусе» связали с «Русским добровольческим корпусом»

      Стало известно об увеличении числа погибших при теракте в «Крокусе»

      На одном из погибших в «Крокусе» нашли похожий на взрывное устройство предмет

      Стало известно об иностранцах среди пострадавших в «Крокус Сити Холле»

      Генсек ООН осудил теракт в «Крокусе»

      Пассажирам разрешили без сборов вернуть билеты на поезда из-за теракта

      После теракта в «Крокусе» госпитализировали 115 человек

      В США рассказали о планах ИГ совершить теракт в России

      Минтранс ввел максимальные меры безопасности после теракта в «Крокусе»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше