«Молодые люди, славяне». Раскрыты первые данные о террористах, напавших на «Крокус Сити Холл»

Опубликованы первые фотографии подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле»

Появилась первая информация о террористах, атаковавших Крокус Сити Холл в подмосковном Красногорске. По информации «Коммерсанта», террористы — молодые люди, славяне, выше среднего роста. Не исключена их принадлежность к «Русскому добровольческому корпусу» (РДК, террористическая организация запрещена в России).

Во время нападения преступники могли использовать накладные бороды и усы. Преступники были одеты в военную одежду, включая высокие сапоги-берцы. При этом, утверждает издание, их подготовка говорит о боевом или страйкбольном опыте.

Позднее появилось первое фото террористов. На снимке, сделанном, предположительно, камерой системы видеонаблюдения, видно двух мужчин, сидящих в автомобиле.

Baza сообщила, что один из преступников может быть ранен.

Полиция ведет розыск двух автомобилей

Полиция объявила в розыск два автомобиля, на которых передвигались террористы, напавшие на «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Правоохранителям Москвы, области и соседних регионов передана ориентировка на машину марки Renault Fluence серого цвета.

Кроме того, разыскивается белый Renault Symbol с темной крышей. На автомобиле установлены регистрационные номера Тверской области, предположительно, фальшивые.

На территории Подмосковья выставлено большое количество постов с сотрудниками силовых структур. Инспекторам ДПС приказали организовать огневую поддержку при досмотре машин. По тревоге подняты ОМОН и СОБР.

В причастности к теракту «признались» исламисты и Украина

В сети появилось видео, на котором секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов косвенно подтвердил причастность Киева к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле». Кадры публикует телеканал «Звезда». «Весело сегодня в Москве? Я считаю, что очень весело. Хочется верить, что такое веселье мы будем им устраивать чаще. Все-таки "братский" народ, а родственников нужно чаще радовать и чаще к ним в гости ходить. Значит, будем ходить», — сказал он. Подлинность этого видео не подтверждена.

Также появилась информация о причастности к теракту экстремистов из «Исламского государства» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация). Также выяснилось, что разведка США предупреждала российскую сторону о том, что исламисты планируют совершить теракты в России. Данные об этом поступали с ноября 2023 года, однако неизвестно, стали ли они основанием для публикации американским посольством в Москве предупреждения о террористической угрозе 7 марта.

Член Общественной палаты Александр Малькевич предупредил, что в мессенджерах могут начать распространяться фейки. Наиболее вероятное появление недостоверной информации о новых ЧП возможно в домовых чатах, в сообществах школ и детских садов. Также, предупредил эксперт, не исключена попытка подделок сообщений оперативного штаба. «Враг будет предпринимать попытки информационных атак, которые всегда сопровождают теракты», — пояснил Малькевич. В связи с этим он призвал доверять федеральным СМИ и проверенным источникам.

В теракте пострадали 145 человек

Вечером 22 марта Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что группа неизвестных в камуфляже открыла стрельбу по посетителям «Крокус Сити Холла». В результате теракта, по предварительным данным, 40 человек спасти не удалось.

Минздрав Подмосковья опубликовал список из 145 пострадавших. Среди них семеро детей. В ведомстве уточнили, что среди госпитализированных девять человек находятся в крайне тяжелом состоянии. Большинство доставленных в больницы людей огнестрельные ранения, переломы, ожоги и отравления продуктами горения.

Центр крови Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России объявил о приеме доноров в столице с 8:30 утра 23 марта. При этом врачи заверили, что запасов крови и ее компонентов для пострадавших в теракте достаточно.