Стало известно о росте числа жертв теракта в «Крокус Сити Холле»

Shot: число жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» выросло до 70

Число жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» выросло до 70. Об этом Telegram-каналу Shot заявил анонимный источник.

Он пояснил, что много тел было найдено в туалетах, комнатах для кормления и уборочных помещениях, где люди прятались от стрельбы. Многие из них задохнулись дымом от начавшегося пожара.

Вечером 22 марта Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что группа неизвестных в камуфляже открыла стрельбу по посетителям «Крокус Сити Холла». В результате теракта, по предварительным данным, пострадали 145 человек.