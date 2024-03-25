Моргенштерн, SHAMAN и Крид: звезды бросились помогать пострадавшим от теракта в «Крокусе». Как их объединила трагедия?

Как российские звезды отреагировали на произошедший в «Крокусе» теракт

Вечером в пятницу, 22 марта, на концертной площадке «Крокус Сити Холл» перед началом выступления группы «Пикник» произошел теракт. Несколько человек ворвались в здание и открыли стрельбу. По последним данным, пострадали 182 человека, 137 спасти не удалось. Российские звезды не смогли пройти мимо трагедии.

Пожар в «Крокус Сити Холле» во время теракта Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Певец SHAMAN заявил о готовности оплатить похороны погибших

Российский певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) предложил свою помощь пострадавшим при стрельбе в «Крокус Сити Холле» под Москвой.

«Я готов оплатить похороны каждого невинно погибшего, а также лечение и реабилитацию каждого пострадавшего в этой ужасной трагедии», — указал исполнитель. Он также отметил, что «все мы — одна большая семья».

SHAMAN Фото: Сергей Булкин / news.ru / Globallookpress.com

Помимо этого, артист выпустил новую песню в память о пострадавших во время теракта. Композицию он назвал «Реквием». Собранные от монетизации средства исполнитель пообещал направить на помощь пострадавшим.

Моргенштерн перевел миллион рублей спасшему людей в «Крокусе» гардеробщику

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в России иностранным агентом) перевел миллион рублей 15-летнему Исламу Халилову, который работал гардеробщиком в «Крокус Сити Холле» и вывел более 100 человек во время атаки террористов.

«Малый 15-летний вывел больше 100 человек, будем ли закидывать ему денег? Конечно!» — пообещал он в видеосообщении. Позднее рэпер со своего телефона показал ответ Ислама.

До этого Моргенштерн сообщил, что готов помочь пострадавшим в теракте закрыть расходы на медицинскую помощь, врачей, операции, для чего ему надо написать в бот и детально рассказать о ситуации.

Крид и Инстасамка перевели по миллиону рублей семьям погибших и пострадавших

Исполнитель Егор Крид (Егор Булаткин) сообщил в своем Telegram-канале, что перевел один миллион рублей в качестве благотворительного пожертвования семьям погибших и семьям пострадавших в теракте в «Крокусе».

Егор Крид Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

«Никакие деньги мира не способны залечить душевные раны и бесконечную боль этих людей, но это то, чем мы можем их хоть как-то поддержать. Я всем сердцем искренне переживаю и скорблю вместе с вами», — написал певец, добавив адрес сайта, на котором каждый желающих может совершить пожертвование.

Такую же сумму семьям жертв теракта и пострадавшим перевела рэперша Инстасамка (Дарья Зотеева). Соответствующий скрин она опубликовала в своем Telegram-канале, выразив соболезнования в связи со случившимся.

Группа «Пикник» направит прибыль от ближайшего концерта пострадавшим в «Крокусе»

Группа «Пикник», перед выступлением которой и начался теракт, направит прибыль от предстоящего концерта в Санкт-Петербурге пострадавшим во время теракта в «Крокус Сити Холле». Отмечается, что мероприятие, которое состоится 27 марта, будет посвящено памяти жертв произошедшего.

До этого лидер коллектива Эдмунд Шклярский обратился к семьям пострадавших при теракте.

Лазарев, Гагарина и Дубцова перенесли свои концерты в связи с трагедией

24 марта певец Сергей Лазарев должен был дать концерт в Кондопоге, однако заявил в своем Telegram-канале о переносе мероприятия. Артист также призвал беречь друг друга и принес соболезнования семьям погибших.

Сергей Лазарев Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Певица Полина Гагарина рассказала в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), что узнала о трагедии, сойдя со сцены после своего выступления в Самаре. Исполнительница также уведомила поклонников о переносе своего концерта в Пензе, который был запланирован на 24 марта.

Коллега Гагариной, Ирина Дубцова перенесла сразу два своих шоу. «В связи с трагическими, ужасающими своим масштабом событиями в "Крокусе", концерты в Липецке 26.03 и в Тамбове 27.03 мы, естественно, переносим. Все купленные билеты будут действительны на новую дату, которую мы обязательно сообщим», — написала исполнительница в своем Telegram-канале.

Аналогичное решение принял дуэт HammAli & Navai. Рэперы должны были дать концерт 23 марта в Челябинске, однако в сообществе мероприятия во «ВКонтакте» сообщили о переносе выступления на неопределенный срок.

Киркоров, Лолита, Михайлов и другие звезды отреагировали на теракт в «Крокусе».

Певец Филипп Киркоров своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) назвал концертную площадку, в которой произошла трагедия, своим домом.

Случилась страшная трагедия. Мне сложно подобрать слова. Для нас, артистов, «Крокус Сити Холл», концертный зал имени Муслима Магомаева — наш дом. И в него пришли нелюди. Соболезную всем пострадавшим и их семьям. Это чудовищный акт террора, обрушившийся на нас. Сейчас, как никогда, мы должны сплотиться Филипп Киркоров

Соболезнования в связи со случившимся также выразили Стас Михайлов, Лолита Милявская, Тимати, Григорий Лепс, Стас Пьеха и многие другие российские звезды.

Артисты возложили цветы к мемориалу у «Крокуса»

Через два дня после трагедии, 24 марта, российские артисты возложили цветы к стихийному мемориалу у «Крокус Сити Холла» и почтили память жертв теракта.

Уточнялось, что мемориал посетили группа «Пикник», Люся Чеботина, певец SHAMAN, представитель дуэта HammAli & Navai Наваи Бакиров, рэперы Тимати (Тимур Юнусов) и Егор Крид, блогер Влад Бумага (А4) и другие артисты. Место трагедии посетила и блогерша Анастасия Ивлеева, для которой это стало первым выходом в свет после скандала, связанного с «голой вечеринкой».

Певец Navai сообщил журналистам, что его мать чуть не стала свидетелем произошедшего, в момент трагедии она находилась в соседнем зале. В свою очередь Люся Чеботина отметила, что инцидент еще больше сплотил российский народ.