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23:39, 24 марта 2024Россия

Артисты возложили цветы к мемориалу у «Крокуса»

Артисты возложили цветы к мемориалу у «Крокуса» и почтили память жертв

Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Российские артисты возложили цветы к стихийному мемориалу у «Крокус Сити Холла» и почтили память жертв теракта. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Уточняется, что мемориал посетили группа «Пикник», Люся Чеботина, певец SHAMAN (Ярослав Дронов), представитель дуэта HammAli & Navai Наваи Бакиров, рэпер Тимати (Тимур Юнусов), блогер Влад Бумага (А4) и другие артисты.

Певец Navai сообщил журналистам, что его мать чуть не стала свидетелем произошедшего, в момент трагедии она находилась в соседнем зале. В свою очередь Люся Чеботина отметила, что инцидент еще больше сплотил российский народ.

«То, что произошло — это действительно зверство, та боль, которая нас всех сплотит, объединит еще сильнее», — подчеркнула она.

Как отметил блогер Влад Бумага (А4), в данном случае слова будут только лишними. Он признался, что от ужаса произошедшего не может не болеть сердце за тех людей, которые стали жертвами теракта.

В пятницу, 22 марта, группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла», позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Все подозреваемые были задержаны. 24 марта в России объявлено днем общенационального траура.

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      Юлия Мискевич
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