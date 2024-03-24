SHAMAN выпустил песню в память о жертвах теракта в «Крокусе»

Певец SHAMAN в день траура выпустил песню в память о жертвах в «Крокусе»

Певец SHAMAN выпустил новую песню в память о пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле». Трек опубликован на его YouTube.

Композицию он назвал «Реквием». Собранные от монетизации средства исполнитель пообещал направить на помощь пострадавшим, в том числе на оплату похорон. «Случившееся невозможно понять, принять, осознать. Так больно, что нет сил даже кричать. Больно всем нам. Больно всей стране», — написал исполнитель.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Несколько вооруженных мужчин ворвались в здание и открыли огонь по людям, после нападения в здании начался пожар. 24 марта в России объявлен общенациональный траур.