Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:42, 24 марта 2024Культура

SHAMAN выпустил песню в память о жертвах теракта в «Крокусе»

Певец SHAMAN в день траура выпустил песню в память о жертвах в «Крокусе»

Кадр: SHAMAN / YouTube

Певец SHAMAN выпустил новую песню в память о пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле». Трек опубликован на его YouTube.

Композицию он назвал «Реквием». Собранные от монетизации средства исполнитель пообещал направить на помощь пострадавшим, в том числе на оплату похорон. «Случившееся невозможно понять, принять, осознать. Так больно, что нет сил даже кричать. Больно всем нам. Больно всей стране», — написал исполнитель.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Несколько вооруженных мужчин ворвались в здание и открыли огонь по людям, после нападения в здании начался пожар. 24 марта в России объявлен общенациональный траур.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      ВС России поразили украинские Су-24, пускавшие ракеты по Севастополю. Власти назвали атаку на город самой массированной

      Сальдо заявил о прекращении попыток ВСУ форсировать Днепр

      Лавров заявил о готовности России вести честный диалог с Западом

      Опубликовано видео работы Путина в первые минуты после теракта

      Лидер «Пикника» обратился к пострадавшим в теракте

      Губернатор Севастополя сообщил о повреждении транспортной инфраструктуры

      Власти Львовской области сообщили о повторном ударе по объекту инфраструктуры

      Американский фигурист с русскими корнями установил рекорд на чемпионате мира

      SHAMAN выпустил песню в память о жертвах теракта в «Крокусе»

      Медведев назвал главной целью всех причастных к теракту в «Крокус Сити Холле»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше