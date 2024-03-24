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11:31, 24 марта 2024Интернет и СМИ

Ивлеева приехала к «Крокусу» после теракта

Анастасия Ивлеева посетила стихийный мемориал у «Крокуса» после таракта

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, новости»

Российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева посетила стихийный мемориал, который появился у «Крокус Сити Холла» после теракта. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Ивлееву заметили у «Крокуса» 23 марта. Блогерша возложила цветы вместе с пришедшими к мемориалу людьми. Свое лицо она скрыла черной маской.

В своем Telegram-канале блогерша призналась, что ей было очень страшно стоять у концертного зала. «Страшно от разрывающего и давящего чувства беспомощности», — написала она, добавив, что молится и скорбит вместе со своими подписчиками.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Несколько мужчин в камуфляже ворвались в концертный зал, открыли огонь из автоматов, а также устроили пожар. В результате пострадали 154 человека, 133 человека не выжили, в том числе трое детей.

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      Алевтина Запольская
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