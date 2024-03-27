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08:13, 27 марта 2024Россия

Володин рассказал россиянам о вступающих в силу законах в апреле

Спикер Госдумы Володин: в апреле на 7,5% проиндексируют социальные пенсии

Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

С 1 апреля на 7,5 процентов будут проиндексированы социальные пенсии, такое решение способствует повышению выплат для 4,1 миллиона человек. Кроме того, в следующем месяце вступает в силу закон о запрете «наливаек» в жилых домах. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, о других вступающих в силу законах он рассказал россиянам в Telegram-канале.

Он разъяснил, что «наливайки» днем работают как магазины, а ночью торгуют алкоголем, привлекая обычно асоциальных личность. Апрельский закон даст регионам России все возможности навести порядок в этой сфере, отметил Володин.

Также с 1 апреля вводится упрощенная процедура ремонта памятников Великой Отечественной войны, заметил спикер нижней палаты российского парламента. «Важно хранить память о подвиге наших дедов и прадедов, передавать следующим поколениям правду о том, какой ценой досталась Победа», — написал он в посте.

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      Анна Щербакова
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