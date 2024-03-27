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05:01, 27 марта 2024Забота о себе

Врачи приняли опасную болезнь у девушки за цистит

Metro: агрессивный рак яичников у британки врачи сперва приняли за цистит

Фото: Nils Thies / Chromorange / Globallookpress.com

Развивающийся у жительницы Великобритании Сары Нелли агрессивный рак яичников врачи сперва приняли за цистит. На историю девушки обратило внимание издание Metro.

Нелли заявила, что с 24 лет испытывала хроническую усталость и боль в животе и в спине, в том числе при менструации. По ее словам, в течение двух лет она обращалась к терапевту, но тот принимал ее симптомы за цистит, поскольку считал девушку слишком молодой для таких опасных болезней, как рак.

В сентябре 2022 года британка обратилась к другому врачу, и он назначил ей анализы на онкомаркеры. Спустя месяц у нее диагностировали рак яичников — к тому времени опухоль в одном из них достигла размеров головы младенца, а метастазы распространились в брюшину. Врачи сообщили Нелли, что, если бы лечение было начато раньше, ее репродуктивные органы можно было бы спасти.

Из-за того, что заболевание не было диагностировано вовремя, медикам пришлоь удалить девушке матку, но даже после этого, по прогнозам специалистов, скорее всего, рак вернется.

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По словам Нелли, после лечения она не может расслабиться. «Каждый раз, когда телефон звонит, я думаю, что это врач хочет сказать мне, что нашел что-то в моих анализах. Я принимаю гормональную терапию, которая должна помешать раку вернуться, из-за чего испытываю боли в костях, усталость, у меня выпадают волосы и растет вес», — пожаловалась она на последствия поздней диагностики рака.

Ранее бывшая воспитательница детского сада из США Мэдди Балой приняла симптомы страшной болезни за кишечную инфекцию. Проведенная ей компьютерная томография показала несколько злокачественных опухолей в толстой кишке.

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      Александра Лисица
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