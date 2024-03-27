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15:29, 27 марта 2024Среда обитания

Россияне потеряли интерес к недвижимости за рубежом

Prian.ru: спрос россиян на заграничное жилье упал в два раза

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

С прошлого года спрос россиян на недвижимость за рубежом упал в два раза. Такие данные приводит газета «Коммерсант» со ссылкой на портал Prian.ru.

В январе-марте 2024 года интерес к заграничному жилью среди российских граждан сократился на 50 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По подсчетам Barnes International Moscow, показатель снизился на 20 процентов. Негативную тенденцию подтверждают в компаниях Golden Brown Group и Nevestate.

Обвал спроса эксперты объясняют ослаблением рубля и валютными ограничениями. На общий объем продаж сильнее всего повлияла ситуация в Турции, годами возглавлявшей рейтинг самых популярных среди россиян направлений для покупки жилья. Согласно статистике, за год число сделок уменьшилось втрое. Соотечественники охладели к турецким объектам на фоне землетрясений, повышения порога вложений для получения вида на жительство, а также ужесточение закона о краткосрочной аренде. В ОАЭ россияне приобрели почти на 26 процентов меньше недвижимости.

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При этом аналитики фиксируют рост спроса на собственность в Омане, Катаре и Саудовской Аравии. Сделки с объектами в Таиланде участились почти вдвое. На эту страну в данный момент приходится порядка 18 процентов заявок. Перспективными считаются вложения в индонезийскую и вьетнамскую собственность.

Кроме того, отмечается повышение интереса к недвижимости в Венгрии — этому способствует возобновление программы получения вида на жительство за счет инвестиций. Доля инвестиционных сделок на европейском рынке за этот период выросла с 20 до 25 процентов, что указывает на стабильный интерес россиян к местным объектам.

Ранее эксперты назвали безопасные для покупки жилплощади за границей страны. Наименьшие риски, по их наблюдениям, представляют объекты в Кыргызстане и Узбекистане. Покупать недвижимость на Северном Кипре специалисты не советуют.

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      Виктория Клабукова
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