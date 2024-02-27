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12:12, 27 февраля 2024Среда обитания

Россиянам назвали безопасные для покупки недвижимости страны

Edeluxe: Узбекистан и Казахстан безопасны для покупки недвижимости за рубежом

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Одним из из самых надежных способов капиталовложения остаются инвестиции в недвижимость за рубежом. Какие страны наиболее безопасны для покупки жилплощади, «Ленте.ру» рассказала основатель инвестиционной компании Edeluxe Юлия Щукина.

Среди стран, где риски приобретения жилья сравнительно невелики, эксперт называет Кыргызстан и Узбекистан. В целом страны Средней Азии считаются безопасными для инвестирования. Однако для сделки в Казахстане потребуется вид на жительство, напоминает Щукина.

Перспективы покупки недвижимости в Грузии она оценивает неоднозначно. Несмотря на политическую нестабильность в регионе, Грузия не теряет привлекательность в глаза инвесторов.

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При этом покупать недвижимость на Северном Кипре под инвестиции специалист не советует. Прежде всего государство не является признанным, это обстоятельство остается существенным риском для инвесторов. Но еще важнее то, что из-за задержки в оплате рассрочки купленного жилья можно лишиться. Перед заключением договора необходимо учесть, во сколько обойдется несоблюдение сроков оплаты с потерей первоначального взноса и процентов. Кроме того, комиссии риелторов на Северном Кипре могут достигать 25 процентов, обращает внимание основатель компании.

В целом при выборе страны для покупки заграничной недвижимости стоит избегать государств с недружественной политикой и высоким инвестиционным риском. Перед сделкой необходимо серьезно оценить экономическую конъюнктуру и ситуацию на рынке.

Ранее стали известны самые популярные среди россиян страны для покупки жилья. Интерес граждан РФ к таиландской недвижимости за год вырос на 11 процентов. По другим популярным направлениям — Кипр, Греция и Грузия — спрос за год просел. Больше всего упал интерес к Турции, однако, что касается числа сделок, Анкара остается лидером рейтинга. Так, по итогам 2022 года каждый второй желающий приобрести жилье за пределами России искал лоты именно там.

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      Виктория Клабукова
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