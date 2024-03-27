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19:56, 27 марта 2024Бывший СССР

Запад захотел поставить Украине миллион беспилотников

Коалиция по поставкам дронов поставит 1 млн беспилотников Украине в течение года

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Коалиция по поставкам дронов Украине пытается отправить Киеву 1 миллион беспилотников в течение года. Об этом заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня, передает РИА Новости.

Силиня напомнила, что Латвия и Великобритания возглавляют коалицию по поставкам дронов. «Мы пытаемся поставить Украине один миллион дронов в течение года», — заявила она в ходе пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Премьер также выразила мнение, что Россия «была и остается угрозой» не только для Украины, но и для Европы, поэтому ЕС необходимо обеспечить и свою защиту.

Ранее агентство AFP сообщало, что Киев намерен с помощью дронов компенсировать нехватку артиллерийских снарядов. При этом, по мнению экспертов, существенно изменить ситуацию на поле боя благодаря беспилотникам не получится.

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