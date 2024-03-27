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18:40, 27 марта 2024Ценности

Жена звездного хирурга Хайдарова показала фигуру до и после пластики

Фото: @silvashi_officiel

Жена звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши показала фигуру до и после пластики на фото. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который насчитывает 1,4 миллиона подписчиков.

34-летняя блогерша, которая в настоящий момент беременна в третий раз, продемонстрировала, как выглядела после рождения второго ребенка. Так, она предстала на фото в одних трусах с животом без пресса.

Затем возлюбленная врача позировала на снимке после липосакции в черном бикини, которое подчеркивало ее рельефное тело. Известно, что данную операцию она перенесла в 2022 году. При этом Сильваши отметила, что пока не уверена, получится ли у нее после грядущих родов привести фигуру в форму самостоятельно или для этого вновь потребуется хирургическая помощь.

В августе 2023 года Сильваши также показала прежнюю внешность и удивила пользователей сети. Блогерша продемонстрировала фото, где запечатлена в возрасте 16 лет.

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      Карина Черных
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