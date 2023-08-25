В сети удивились прежней внешности жены пластического хирурга Хайдарова

Жена звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши показала свою прежнюю внешность и удивила пользователей сети. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который насчитывает один миллион подписчиков.

33-летняя блогерша продемонстрировала фото, где запечатлена в возрасте 16 лет. На нем она предстала в черно-белой спортивной кофте, со стрижкой «лесенка» и объемной челкой, скрывающей лоб.

Также инфлюэнсерша поделилась снимком, сделанным в настоящее время. На нем супруга врача позировала в синем наряде с декольте, уложив волосы в высокий пучок и дополнив образ колье с крупными камнями. Видно, что у женщины изменились овал лица, форма глаз, губ и носа. «Какой вариант вы выберете? Если я смогла, то и у вас получится. Было бы желание, а возможности найдутся», — подписала пост Сильваши.

Поклонники высказались о данных кадрах в комментариях. «С таким мужем вам очень повезло, судя по второй фотографии», «Просто огромная работа над собой», «После пластики вы другая, мне больше нравится до», «Это доктор вас так преобразил?», «Ого, два разных человека», «Какая трансформация!» — отметили юзеры.

Ранее певицы Слава и Любовь Успенская обвинили Хайдарова в некачественно проведенных операциях. В частности, Слава публично рассказала о неудачной пластической операции на груди и продемонстрировала большие шрамы на теле. На признание Славы отреагировала Успенская, которая увеличила ягодицы у Хайдарова в 2021 году. Она выразила поддержку коллеге и назвала доктора мясником.

Врач, в свою очередь, заявил, что выполнил работу профессионально, а артистки, по его словам, вымогают у него крупную сумму. На его сторону встали отечественные звезды, которые тоже успели побывать его клиентами — Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Инстасамка и другие.

Также сообщалось, что адвокат Елена Сенина, которая представляет интересы Славы и Успенской, подготовила коллективные заявления о проверке наличия составов преступлений в действиях Хайдарова, а также приближенных к нему лиц.