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05:01, 28 марта 2024Бывший СССР

Российский полковник рассказал об обстановке в зоне СВО

Полковник Матвийчук назвал харьковское и херсонское направления основными
СюжетВзрывы в Херсоне:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные продвигаются направлении Харькова, а также демонстрируют успехи на херсонском направлении — там они выходят на форсирование и переправку. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Самая горячая точка сейчас на харьковском направлении, это город Сумы, где наносятся удары. Купянское направление становится основным для наших войск с выходом к Харькову и его захвату», — сказал Матвийчук.

Также, по его словам, российские войска демонстрируют большие успехи и на херсонском направлении, в то время как у противника успехов почти незаметно. Вооруженные силы Украины (ВСУ), по словам полковника, только несут потери в технике и в личном составе.

«На херсонском направлении мы выходим на форсирование, переправку. Эти два направления, харьковское и херсонское, сейчас являются для нас основными», — заключил военный.

Ранее сообщалось, что в подконтрольном ВСУ Херсоне произошли взрывы. Где именно прозвучали взрывы, не уточняется.

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