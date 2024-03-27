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12:52, 27 марта 2024Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Херсоне

В Херсоне произошли взрывы
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне произошли взрывы. Об этом стало известно из сообщения украинского телеканала «Общественное» в Telegram.

«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в публикации.

Где именно прозвучали взрывы, не уточняется.

Ранее в подконтрольной ВСУ части Запорожской области заявили о повреждении объектов инфраструктуры из-за ракетных ударов. В ночь на 26 марта также сообщалось о взрывах в Харькове.

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      Глеб Палехов
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