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08:56, 27 марта 2024Бывший СССР

В подконтрольной ВСУ части Запорожья сообщили о повреждении инфраструктуры

Глава запорожской ОВА Федоров: поступили сообщения о повреждении инфраструктуры
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожья в результате взрывов были повреждены объекты инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщил глава запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.

«Поступили сообщения о разрушении (...) объектов инфраструктуры», — говорится в публикации.

Федоров не пояснил, о каких именно объектах идет речь, но добавил, что в результате ударов никто не пострадал.

В ночь на 26 марта, сообщалось о взрывах в Харькове. По данным издания «Общественное», первый взрыв произошел в 1:42 по московскому времени. Затем в городе прозвучали еще четыре взрыва.

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      Глеб Палехов
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