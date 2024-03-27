В подконтрольной ВСУ части Запорожья сообщили о повреждении инфраструктуры

Глава запорожской ОВА Федоров: поступили сообщения о повреждении инфраструктуры

В подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожья в результате взрывов были повреждены объекты инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщил глава запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.

«Поступили сообщения о разрушении (...) объектов инфраструктуры», — говорится в публикации.

Федоров не пояснил, о каких именно объектах идет речь, но добавил, что в результате ударов никто не пострадал.

В ночь на 26 марта, сообщалось о взрывах в Харькове. По данным издания «Общественное», первый взрыв произошел в 1:42 по московскому времени. Затем в городе прозвучали еще четыре взрыва.