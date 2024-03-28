18-летний студент техникума снес трех школьников на переходе под Москвой

В Подмосковье студент техникума на ВАЗе снес трех школьников на переходе

В деревне Синьково в Подмосковье 18-летний студент техникума снес трех школьников, которые пересекали пешеходный переход. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Собеседник телеканала, знакомый с ситуацией, отметил, что мальчики получили множественные переломы, один из них впал в кому.

Другие обстоятельства ДТП начали выяснять. Пострадавших госпитализировали, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

18-летнего водителя задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК России о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что в Нижневартовске четверо подростков пострадали в ДТП с самосвалом. Родителям школьника-нарушителя выписали штраф в размере 15 тысяч рублей.