80-летняя миллионерша лишила родню наследства и завещала все сиделке

L'Adige: 80-летняя итальянка лишила родню наследства и завещала € 5 млн сиделке

Аристократка из итальянского города Роверето в провинции Тренто завещала свое состояние в пять миллионов евро своей сиделке, лишив наследства десятерых племянников. Об этом пишет L'Adige.

Потомок знатной семьи Мария Мафатти ушла из жизни в ноябре прошлого года в возрасте 80 лет. Она не была замужем и не оставила прямых наследников. Все свое имущество, включающее квартиры, исторический особняк и средства на банковских счетах, она завещала сиделке, которая ухаживала за ней.

После обнародования завещания родственники женщины обратились к адвокату и пожаловались в прокуратуру. По их версии, сиделка воспользовалась беспомощным состоянием Мафатти и исправила завещание в свою пользу. На время разбирательства прокуратура заморозила наследство.

Ранее в США 94-летняя миллионерша Беверли Шоттенстайн наказала своих внуков, которые годами тратили ее состояние. Начавшая подозревать внуков в махинациях женщина в течение года вела дневник, где записывала их предполагаемые денежные злоупотребления, а затем обратилась в арбитраж.