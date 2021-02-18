94-летняя миллионерша наказала тративших годами ее состояние внуков

В США 94-летняя миллионерша Беверли Шоттенстайн из Флориды наказала своих внуков, которые годами тратили ее состояние. Эту историю рассказало агентство Bloomberg.

Пожилая дама около 15 лет назад поручила заботиться о своих деньгах внукам Эвану и Ави, которым сейчас 39 и 33 года соответственно. Они управляли примерно 80 миллионами долларов (более 5,8 миллиарда рублей) из состояния бабушки. Их махинации раскрыли юристы Беверли. Они выяснили, что внуки от имени бабушки проводили рискованные сделки и делали вложения в сложные финансовые инструменты.

Также Эван и Ави совершали различные операции, требующие одобрения их бабушки, с целью получения максимальных комиссионных. Кроме того, внуков обвинили в мошеннических тратах на один миллион долларов (более 74 миллионов рублей) с кредитной карты бабушки и в подделке по крайней мере одного финансового документа.

Начавшая подозревать внуков в махинациях Беверли в течение года вела дневник, где записывала их предполагаемые денежные злоупотребления. Когда все стало очевидно, она обратилась в арбитраж. Миллионерше также удалось привлечь к ответственности банк, в котором работали ее внуки, — финансовая организация помогала им распоряжаться ее деньгами, вместо того, чтобы их остановить. При этом банк попытался откреститься от скандала, уволив Эвана и Ави и заявив, что не имеет отношения к произошедшему. «Эти ребята сделали на мне очень много денег», — заявила Беверли.

Финансовый арбитраж обязал внуков миллионерши и банк выплатить Беверли Шоттенстайн в общей сложности 19 миллионов долларов (более 1,4 миллиарда рублей) за понесенный ущерб и юридические услуги, в то время как адвокаты истицы требовали возмещения в 69 миллионов долларов (более 5,1 миллиарда рублей).

В 2020 году в Австралии без вести пропала 49-летняя миллионерша Мелисса Кэддик, которую подозревают в финансовых махинациях. Накануне в ее доме прошел обыск. До пропажи суд запретил Кэддик покидать страну, продавать, закладывать или отчуждать какую-либо собственность и переводить в офшоры деньги с ее 17 банковских счетов. В случае отказа от выполнения требований ей грозило тюремное заключение и конфискация имущества.