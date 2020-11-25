Загадочное исчезновение миллионерши объяснили тайным бегством

В Австралии без вести пропала миллионерша, которую подозревают в финансовых махинациях. Как сообщает издание Daily Mail, полиция рассматривает версию, что предпринимательница тайно сбежала.

49-летняя Мелисса Кэддик (Melissa Caddick) ушла из своего дома в Сиднее 12 ноября около 5:30 утра. Ее муж, диджей Энтони Колетти (Anthony Koletti) думал, что она отправилась на пробежку, однако позже обнаружил, что австралийка не взяла с собой телефон. По его словам, она никогда не выходила из дома без мобильного.

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Тем не менее австралиец заявил в полицию о загадочной пропаже жены только 13 ноября. Колетти явился на судебное заседание по делу о финансовых махинациях супруги вместо нее. Работники суда заявили, что он должен сообщить о ее исчезновении.

Колетти и друзья пропавшей уверяют, что Кэддик не смогла бы покинуть семью без предупреждения. Однако полиция считает иначе: накануне исчезновения у нее дома был обыск. Также 12 ноября домашняя система наружного видеонаблюдения была отключена.

Правоохранители обыскали все окрестности дома и не нашли никаких следов предпринимательницы. Полиция обеспокоена тем, что о Кэддик нет никаких новостей уже больше двух недель, и подозревают, что с ней могло что-то случиться. У нее из дома изъяли все документы, ноутбуки и папки в надежде найти причину произошедшего. Соседи ничего не смогли сообщить об австралийке, так как семья держалась обособленно: их семья единственная не входила в местный чат в WhatsApp.

До пропажи суд запретил Кэддик покидать страну, продавать, закладывать или отчуждать какую-либо собственность и переводить в офшоры деньги с ее 17 банковских счетов. Также по решению суда предпринимательница должна была предоставить список людей, которые держат депозиты в ее компании. В случае отказа от выполнения требований ей грозило тюремное заключение и конфискация имущества.