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20:18, 28 марта 2024Ценности

81-летняя судья с моложавой внешностью раскрыла секрет красоты

Фото: Nancy Kaszerman / Globallookpress.com

Американский адвокат, судья, телеведущая и писатель Джудит Шейндлин раскрыла секрет красоты. Ее комментарий публикует New York Post.

81-летняя знаменитость заявила, что ежедневно занимается спортом. Так, на занятия, которые включают в себя силовые тренировки и бег, у нее уходит 10 часов в неделю.

«Если ваш разум в форме, а тело — нет, одно в конечном итоге повлияет на другое. Тренировки важны для моего физического и психического здоровья», — пояснила собеседница издания. Кроме того, Шейндлин указала на важность ночного сна для поддержания себя в форме.

Однако судья отметила, что надеется, что поклонники прислушаются к ней и поймут, что не следует полагаться только на внешность. «Способ сохранить интересную и захватывающую жизнь — это оставаться увлеченным и умным. Внешний вид помогает только до определенного времени», — подчеркнула юристка.

В январе американская актриса и продюсер Джулия Робертс также раскрыла свой секрет красоты.

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      Алина Гостева
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