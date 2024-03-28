Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
08:54, 28 марта 2024Культура

Актера из «Универа» и «СашиТани» экстренно госпитализировали

Актера из «Универа» и «СашиТани» Свиридова экстренно прооперировали в Москве

Кадр: сериал «СашаТаня»

Актера из российских сериалов «СашаТаня» и «Универ» Андрея Свиридова экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

48-летний мужчина попал в больницу из-за инфицирования. В прошлом он перенес операцию на животе, и нитка, которая осталась после снятия швов, занесла заразу. Спустя время она начала гноиться в кожном покрове. Почувствовал боль, артист сразу обратился к врачам.

Хирурги провели операцию под аппаратом искусственной вентиляции легких (ИВЛ) от нагноения и удалили причину инфекции. Помимо этого у Свиридова есть сопутствующие патологии. Одна из них — диабет, он вынужден принимать инсулин.

Андрей Свиридов исполнил в «СашеТане» и «Универе» роль телохранителя Гены.

Ранее заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную экстренно госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем. Ее доставили в реанимацию.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В офисе Зеленского заявили о тупике на передовой. Как Украина пытается выйти из него?

      Аргентинских дипломатов выслали из-за слов Хавьера Милея о президенте Колумбии

      Стало известно о взрыве в Одессе

      Россияне Павлович и Волков проведут бой в UFC

      Названо неожиданное полезное свойство куриных яиц

      Киркоров процитировал Пугачеву в обращении по поводу теракта в «Крокусе»

      В клетки людей внедрили гены тихоходок

      На Украине обеспокоились нехваткой мин и солдат для новых укреплений

      Врач рассказала о смертельных последствиях герпеса

      18-летний студент техникума снес трех школьников на переходе под Москвой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше