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13:03, 28 марта 2024Мир

Американцы высказались о войне в Газе

Опрос Gallup: большинство американцев против действий Израиля в Газе
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Большинство американцев выступают против боевых действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа. На это указывают результаты опроса, проведенного институтом общественного мнения Gallup Organisation.

По результатам исследования, 55 процентов опрошенных американцев заявили, что не одобряют военные действия Израиля в Газе. При этом в поддержку ЦАХАЛ высказались 36 процентов респондентов. Остальные опрошенные воздержались от ответа.

Это существенно отличается от аналогичного исследования, проведенного институтом Gallup в ноябре 2023 года. Тогда действия израильской армии поддержали 50 процентов американцев, участвовавших в опросе. Войну в палестинском анклаве тогда не одобрили 45 процентов респондентов.

Ответы опрошенных граждан существенно варьировались в зависимости от их политических взглядов. Среди сторонников Республиканской партии в поддержку ЦАХАЛ высказались 64 процента респондентов, в то время как среди сторонников Демократической партии — 18 процентов. При этом относительно ноябрьского опроса рейтинг поддержки упал в обоих политических лагерях: ранее он составлял 71 и 36 процентов соответственно.

В исследовании Gallup от 18 марта многие американцы заявили, что бывший президент США Дональд Трамп справился бы с нападением радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль лучше, чем действующий лидер страны Джо Байден.

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      Елизавета Мытарева
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