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21:43, 18 марта 2024Мир

Рекордное количество американцев назвали главным врагом страны сами США

Gallup: рекордное число американцев считают главным врагом страны сами США
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Рекордное с 2001 года число американцев считают главным врагом страны сами Соединенные Штаты. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Gallup.

Доля опрошенных, назвавших Штаты своим главным врагом составила 5 процентов. Как уточняют эксперты, это самый высокий показатель, зафиксированный компанией с тех пор, как вопрос был впервые задан в 2001 году.

Ранее не более двух процентов респондентов называли США злейшим врагом страны. В 2023 году лишь 1 процент участников дали такой ответ.

Опрос проводился с 1 по 20 февраля среди 1016 взрослых жителей США.

Ранее сообщалось, что большинство американских граждан считают, что президента США Джо Байдена не уважают на мировой арене.

По результатам опроса, лишь 37 процентов респондентов уверены в уважительном отношении к Байдену со стороны других мировых лидеров. Однако 58 процентов опрошенных граждан США высказались о том, что глава государства не пользуется уважением на международной арене.

Кроме того, многие американцы считают, что бывший президент США Дональд Трамп справился бы с урегулированием конфликта на Украине и нападением радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль лучше, чем Джо Байден.

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      Марина Совина
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