Бурунов заявил, что актеру желательно получить профильное образование

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Сергей Бурунов прокомментировал важность получения актерского образования. Его слова приводит News.ru.

Знаменитый россиянин отметил, что любому артисту «очень желательно» получить профильное образование, а также подчеркнул, что талант без ремесла — это эфир.

«Как и в любой профессии, есть фундамент, есть ремесло, которое ты дальше развиваешь в систему. Да, есть исключения, не спорю. Но тогда бы не было профильных вузов, не было бы профессионального отбора. И не было бы конкурентной среды», — заявил актер.

Ранее российский актер и звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев признался в боязни коллеги по съемочной площадке, артиста Сергея Бурунова.

Исполнитель роли Адидаса-младшего поведал, что стеснялся начать диалог с актером, так как не хотел, чтобы у него сложилось неприятное впечатление о молодом артисте.