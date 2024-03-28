Половина российских грузоперевозчиков пожаловалась на нехватку кадров

«Ъ»: половина логистических операторов рассказала о значительном дефиците кадров

Дефицит кадров в России становится все более серьезной проблемой, и подавляющее большинство компаний ожидает ухудшение ситуации в ближайшем будущем. Об этом со ссылкой на исследование консалтинговой компании «Координационный совет по логистике» (КСЛ) пишет «Коммерсантъ».

Наиболее сложная ситуация сложилась на промышленных предприятиях, где 37 процентов респондентов заявили о значительной нехватке людей, и у логистических операторов. Половина грузоперевозчиков жалуются на сильный дефицит.

Представитель Gefco объяснил, что сотрудников не хватает на всех уровнях. Нет линейного персонала, операторов, водителей и даже руководителей логистических отделов.

Его данные подтверждает Ассоциация автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов, по оценкам которой дефицит водителей категории CE в России в 2023 году вырос с 21 процента до 25 процентов. В отдельных компаниях такая ситуация привела к простоям до пяти процентов автопарков, отмечает глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.

Опрос КСЛ показал, что операторы по-прежнему фиксируют отток сотрудников в другие отрасли или сектора. Справиться с ним не удается, в том числе, из-за ограниченных возможностей мотивации, а постоянно повышать зарплаты компании не могут.

Выход респонденты видят в оптимизации (38 процентов) и роботизации (19 процентов) процессов. Исполнительный директор КСЛ Василий Демин допускает, что хронические проблемы приведут к технологическому сдвигу. Однако совладелец транспортной компании ПЭК Вадим Филатов заметил, что роботизация обойдется очень дорого, а сроки ее окупаемости лежат за горизонтом десяти лет, поэтому компании настороженно относятся к такой перспективе.

Ранее сообщалось, что из-за роста стоимости лизинговых ставок некоторые российские автоперевозчики начали отказываться от части грузовых автомобилей и сокращать долю парка в лизинге. Участники рынка отмечают, что в текущих условиях использование фур в лизинге не дает дохода, а позволяет в лучшем случае выйти в ноль, а потом продать автомобиль.

