Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
09:58, 18 марта 2024Экономика

Российские автоперевозчики начали отказываться от автомобилей

«Ъ»: российские автоперевозчики начали сокращать парк из-за растущих убытков

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Из-за роста стоимости лизинговых ставок некоторые российские автоперевозчики начали отказываться от части грузовых автомобилей и сокращать долю парка в лизинге. Об этом со ссылкой на участников рынка пишет «Коммерсантъ».

Как объяснил гендиректор TTG Андрей Рудаков, в нынешних условиях фуры не дают никакого дохода, у большинства работа или в ноль, или в какой-то допустимый минус. Чаще всего цель такой работы в том, чтобы выкатать лизинг и продать машину для компенсации затрат. Однако позволить себе такую схему могут только крупные автопарки.

Вместо этого логистические компании начали работать с наемным транспортом, потому что в этом случае проблема обслуживания техники, стоянки и охраны перекладывается на них.

Главной трудностью второго варианта остается стоимость новых машин. Китайские грузовики стоят столько же, сколько европейское, однако их качество ниже, то есть они дороже в обслуживании. Соответственно, высока и стоимость аренды.

Директор по развитию бизнеса SOTA Logistic Игорь Чернышев отметил, что ставка по лизинговым договорам достигла 24 процентов годовых с первоначальным взносом от 20 процентов. В то же время цены растут одновременно со снижением курса рубля. Из-за этого небольшие автотранспортные предприятия банкротятся, а их фуры возвращаются лизинговым компаниям.

Материалы по теме:
Россию захватили китайские автомобили. Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
Россию захватили китайские автомобили.Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
17 июля 2023
«Могут по команде изменить направление — прямо в столб» Как BMW и Mercedes превращают машины россиян в кирпичи?
«Могут по команде изменить направление — прямо в столб»Как BMW и Mercedes превращают машины россиян в кирпичи?
25 ноября 2023

Дальнейшие планы операторы парков автомобилей связывают только с повышением ставок на автоперевозки, что позволит поддерживать рентабельности. При этом основатель портала Main Transport Роман Судорогин оценивает рост ставок на грузоперевозки за 2023 год в 30-40 процентов. К ней привели рост потребности в автотранспорте, дефицит водителей и нехватка транспортных средств, обновление которых замедлилось в десятки раз.

Директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России Эдуард Миронов отметил, что отказ от лизинга происходит только в том случае, если транспорт еще не был поставлен в Россию, а ставка в договорах плавающая.

Ранее сообщалось, что Минпромторг исключил из программы льготного лизинга весь легковой и легкий коммерческий транспорт (LCV), теперь субсидии смогут получить только покупатели транспорта категории D (автобусы от девяти посадочных мест). По оценке участников рынка, у ведомства не хватает средств на заявленные цели, хотя они надеются, что решение в течение года пересмотрят.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      На самой длинной железной дороге России остановлено движение. С рельсов сошли 20 вагонов поезда

      Артемий Лебедев ответил на критику КВН

      Шестилетняя россиянка потеряла сознание на приеме у стоматолога

      58-летняя модель восхитила фанатов фигурой в бикини

      Генерал ВСУ предложил Киеву разместить в стране ядерное оружие Запада

      Госсекретарь США назвал «угрозы демократии»

      Втянутый в секс-скандал российский школьник возложил вину на товарищей

      Аферисты лишили пожилую россиянку почти восьми миллионов рублей

      Пассажирский самолет сел мимо взлетной полосы и разбился

      Мужчина обиделся на Будду за неисполненное желание и избил его тапками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше