На Украине насчитали миллион уклонистов

Депутат Рады Дубинский заявил, что число уклонистов в стране достигло 1 миллиона

Депутат Верховный Рады Александр Дубинский, находящийся под арестом по подозрению в госизмене, написал в Telegram, что число уклонистов на Украине может достигать одного миллиона человек.

«Если в Ивано-Франковской области 40 тысяч уклонистов, как заявляется в местном ТЦК, то по всей Украине их под миллион», — заявил политик.

Дубинский предположил, что в ближайшие месяцы усилятся меры контроля границы в приграничных областях, добавив, что скоро Украину ждет запрет для военнообязанных на переезд между областями.

Ранее замначальника регионального военкомата Ивано-Франковской области Украины Роман Бондар заявил, что около 40 тысяч жителей области попали в базу электронного реестра «Оберег» как уклонисты и находятся в розыске.