Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:37, 28 марта 2024Бывший СССР

На Украине насчитали миллион уклонистов

Депутат Рады Дубинский заявил, что число уклонистов в стране достигло 1 миллиона

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Депутат Верховный Рады Александр Дубинский, находящийся под арестом по подозрению в госизмене, написал в Telegram, что число уклонистов на Украине может достигать одного миллиона человек.

«Если в Ивано-Франковской области 40 тысяч уклонистов, как заявляется в местном ТЦК, то по всей Украине их под миллион», — заявил политик.

Дубинский предположил, что в ближайшие месяцы усилятся меры контроля границы в приграничных областях, добавив, что скоро Украину ждет запрет для военнообязанных на переезд между областями.

Ранее замначальника регионального военкомата Ивано-Франковской области Украины Роман Бондар заявил, что около 40 тысяч жителей области попали в базу электронного реестра «Оберег» как уклонисты и находятся в розыске.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Военный самолет упал в Крыму

      СБУ заочно предъявила Пушилину новые обвинения

      Глыба льда рассекла голову россиянке

      Появилось видео падения в море и взрыва военного самолета в Севастополе

      Бывшая «Мисс Вселенная» назвала любимую вещь в гардеробе

      Совет НАТО — Украина провел внеочередную встречу из-за российских ударов

      На Украине насчитали миллион уклонистов

      В Турции снимут адаптацию «Холопа» со звездой «Постучись в мою дверь»

      Сотрудник кредитной фирмы похитил миллионы у россиянки и потратил их на отдых

      Украинскую валюту задумали привязать к евро

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше