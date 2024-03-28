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19:50, 27 марта 2024Моя страна

Названы города мечты для отдыха у российских детей

АТОР: российские дети мечтают провести каникулы в Сочи, Анапе и Геленджике

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Российские дети мечтают отдохнуть в Сочи, Анапе и Геленджике. К такому выводу пришли представители туроператора АЛЕАН, сообщает Ассоицация туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что в преддверии II Всероссийского конкурса юного художника «Место в России, где я мечтаю побывать», который стартует 1 апреля 2024 года, специалисты проанализировали работы, которые участвовали в конкурсе детского рисунка в 2023 году, и выделили самые упоминаемые локации.

Так, по данным аналитиков, чаще всего дети изображали в своих работах Краснодарский край — 17 процентов участников конкурса. Среди самых желанных городов региона для отдыха они выделили Сочи (60 процентов), Анапу (23 процента) и Геленджик (13 процентов).

Кроме того, юные россияне мечтают провести каникулы в Санкт-Петербурге (14 процентов) — на рисунках они изображали азводные мосты, Исаакиевский собор, Эрмитаж и Петергоф.

Вдобавок в список наиболее желанных локаций для поездок у детей вошли Байкал (8 процентов), Крым (7 процентов) и Москва (9 процентов).

Ранее в марте солист российской поп-группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов раскрыл лучшие места для посещения на одном из главных курортов российского юга — Сочи. Певец признался, что ему нравится бывать в Доме-музее «Дача В. В. Барсовой». Также он выделил Олимпийский парк в Адлере, Красную Поляну и «Тропу здоровья».

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      Марк Успенский
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