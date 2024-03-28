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18:29, 28 марта 2024Мир

Экс-глава МИД Чехии возмутился отсутствием единой стратегии Запада по Украине

Экс-глава МИД Чехии Заоралек: у Запада нет единой стратегии по Украине

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Отсутствие единой стратегии Запада в отношении Украины приносит пользу России. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек в статье для iDNES.

«Чем вообще занимаются премьеры и министры иностранных дел в НАТО и ЕС? Разве создание стратегии в отношении Украины и общей стратегии в отношении России не было их главной задачей? (...) Если у нас нет никакой единой стратегии, то Кремлю это на руку», — возмутился он.

Экс-глава чешского МИД добавил, что Прага все еще не смогла установить дату поставок обещанных боеприпасов Украине. Уточняется, что поставка может произойти в июне, хотя Киев уже расходует по 200 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов в месяц. Он отметил, что российская армия использует в пять раз больше.

По мнению Заоралека, западная поддержка Киеву скудеет, несмотря на то, что скоро может начаться российское наступление. «Мы сидим вокруг пламени войны, которое полыхнуло на Украине, и время от времени подбрасываем хворост. Но мы точно не знаем, зачем это делаем и чего, собственно говоря, хотим добиться», — заключил эксперт.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава удвоит вклад в инициативу Чехии по боеприпасам для Украины. Отмечается, что Прага планирует закупить 800 тысяч снарядов у стран, не входящих в Европейский союз.

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      Виктория Кондратьева
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