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16:22, 28 марта 2024Силовые структуры

Экс-главу Счетной палаты российского региона осудили за превышение полномочий

В Самарской области вынесли приговор бывшей главе Счетной палаты Дубровой

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Самарской области суд приговорил бывшую главу Счетной палаты Елену Дуброву к 3,3 года исправительной колонии общего режима. Об этом сообщает «Коммерсант-Волга».

Экс-чиновницу признали виновной по статьям 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия и боеприпасов») и 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Дуброва признала свою вину и сотрудничала со следствием.

По версии следствия, экс-глава Счетной палаты скрыла нарушения закона, которые выявили во время проверки в государственном казенном учреждении «Служба транспортного обеспечения». Во время обысков дома у Дубровой нашли более тысячи патронов к разным видам оружия.

Дуброву задержали в феврале 2023 года. 26 марта 2024 года Самарская губернская дума освободила женщину от должности председателя Счетной палаты региона.

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