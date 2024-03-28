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18:46, 28 марта 2024Среда обитания

Глыба льда рассекла голову россиянке

Глыба льда рассекла голову девушке, шедшей на занятие в центр военной подготовки

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Екатеринбурге ледяная глыба рухнула на голову девушке, которая шла на занятие по тактической медицине. Внимание на ситуацию в российском городе со ссылкой на руководителя центра начальной военной подготовки «Урал» Максима Хлопина обратило издание Ura.ru.

Инцидент произошел возле здания на улице Розы Люксембург, где расположен центр. «В это время там из управляющей компании чистили крышу: двое стояли на здании, один внизу. С того места, которое еще не успели почистить, сорвалась глыба льда и упала девушке на голову», — сообщил Хлопин. От удара пострадавшая потеряла сознание.

Хлопин добавил, что первую помощь пострадавшей оказали двое сотрудников «Урала», которые должны были вести занятие по тактической медицине. «Льдина рассекла ей голову, в итоге пострадавшая потеряла много крови. Скорая приехала быстро и увезла девушку в 24-ю больницу. Сейчас с ней все хорошо», — заключил он.

Ранее в этот же день стало известно, что в Уфе бетонная стена подъезда рухнула на коробку с мебелью, которую к ней прислонил курьер.

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      Полина Кислицына
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