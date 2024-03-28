В российском городе обрушилась бетонная стена подъезда

В Уфе стена подъезда рухнула на коробку из мебельного магазина

В Уфе бетонная стена подъезда рухнула на коробку с мебелью, которую к ней прислонил доставщик. Видео c падением опубликовал Telegram-канал «Подъем».

На кадрах курьер приносит коробку к подъезду дома на улице Рыльского и облокачивает ее о стену. Затем мужчина отходит, а стена падает.

В местной прокуратуре сообщили о демонтаже козырька подъезда. В настоящее время конструкция не представляет угрозы для граждан. Ведомство назначило проверку.

Ранее в Новосибирске глыба льда с крыши студенческого общежития Новосибирского государственного технического университета, расположенного на проспекте Карла Маркса, рухнула на голову местной жительницы. Женщину увезли на скорой, позднее у нее диагностировали сотрясение мозга.