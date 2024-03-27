Среда обитания
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20:33, 27 марта 2024Среда обитания

В российском городе глыба льда с крыши рухнула женщине на голову

Жительница Новосибирска получила травмы после падения глыбы льда ей на голову

Жительница Новосибирска получила травмы после того, как глыба льда с крыши студенческого общежития рухнула ей на голову. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «Новосибирск с огоньком».

Инцидент произошел вечером в среду, 27 марта, возле одного из общежитий Новосибирского государственного технического университета, расположенного на проспекте Карла Маркса. На записи, сделанной камерой видеонаблюдения, можно увидеть, как на проходившую мимо здания женщину обрушивается ледяная глыба с крыши здания — от удара она падает на землю.

Пострадавшую увезли на машине скорой помощи в больницу. Медики диагностировали у нее сотрясение мозга. В пресс-службе регионального управления Следственного комитета заявили, что начали проверку в связи с произошедшим.

Ранее в марте аналогичный случай произошел в городе Чусовой Пермского края — там на голову женщины рухнула куча снега с крыши жилого дома.

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      Полина Кислицына
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