Среда обитания
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11:53, 22 марта 2024Среда обитания

В российском городе снег с крыши рухнул на голову женщине

В Чусовом куча снега упала на голову женщине

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Чусовом Пермского края на голову женщины упала куча снега с крыши. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в сообществе «ЧП Чусовой» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел возле дома 15 на Коммунистической улице. «Шла за ребенком в сад, шла подальше от дома, то есть по дороге, но, так как ехала машина, поднялась на тротуар, итог — свалилась куча снега на голову!» — описала случившееся пострадавшая.

Женщина отметила, что не получила травм лишь по удачному стечению обстоятельств. «Благо, все обошлось и это не глыба льда, я бы просто могла не дойти до сада. Кто за это должен отвечать?» — задалась вопросом она.

Ранее в марте стало известно, что поход в магазин для екатеринбуржца едва не обернулся трагедией — на мужчину рухнула глыба льда.

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      Полина Кислицына
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